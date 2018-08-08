Воронеж, 8 августа, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Проект строительства автодороги, которая соединит улицы Шишкова и Тимирязева, официально запустили власти Воронежа. 7 августа на сайте администрации города опубликовано распоряжение мэра Вадима Кстенина о заключении муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на строительство дороги.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство дороги

«В состав работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева с длительным производственным циклом входят: инженерно-изыскательские работы; разработка проектной документации; разработка рабочей документации; проведение государственной экспертизы; проведение проверки достоверности определения сметной стоимости», — говорится в распоряжении.

Согласно распоряжению, выполнить контракт подрядчик должен до 28 февраля 2019 года. В соответствии с документом, на разработку проектно-сметной документации планируется направить чуть более 10 млн рублей: 9,7 млн из бюджета области, еще 300 тыс. — из муниципального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по строительству дороги, которая должна связать улицы Шишкова и Тимирязева, говорили еще в 2015 году. Улица Тимирязева проходит через микрорайон СХИ, соединяется с улицей Ломоносова, через нее идут транспортные потоки, в том числе и из Коминтерновского района, в сторону центральной части города, Левобережного и Железнодорожного районов. Несколько лет назад улицы Тимирязева и параллельную ей Ломоносова реконструировали, однако полностью решить проблему заторов не удалось: в будние дни в часы пик здесь по-прежнему систематически образуются пробки, а малейшая авария может просто парализовать движение.

Ситуация на Шишкова еще более сложная — этот микрорайон в последние годы бурно застраивался, однако дорожная инфраструктура осталась на прежнем уровне. В мае 2018 году в ситуацию даже вмешалась прокуратура, предписавшая мэрии решить проблему.

О том, что дорогу, соединяющую Шишкова и Тимирязева все же построят, стало известно в начале августа. По предварительным данным, строительство могут начать в 2020 году, его стоимость оценивают в 200−250 млн рублей. Источником финансирования, по данным местных СМИ, выступят в том числе и застройщики.