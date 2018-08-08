Горно-Алтайск, 8 августа, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — мера необходимая, потому что пенсионная система в России серьёзно устарела. Пенсии по старости впервые были введены в СССР в 1928 году (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). Можно искать виноватых за все эти годы, почему не менялся пенсионный возраст — говорить, что смелости не хватило, ресурсов не хватило, или ещё чего-то, но когда-то этот вопрос решать надо, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Координационного совета регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Алтай, председатель региональной общественной организации «Алтайское республиканское отделение Союза журналистов России», председатель региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Алтай, руководитель Общественного Совета при МВД по Республики Алтай и член Научно-консультативного совета при прокуроре Республики Алтай Борис Алушкин.

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

Если на сегодняшний день правительство и президент РФ Владимир Путин взяли на себя смелость поднять эту тему, несмотря на все международные дела, санкции, проблемы в экономике и т. д, то надо поддержать эту инициативу, потому что нужно думать о будущих поколениях. Ведь за 90 лет выросли целые поколения, нельзя допустить, чтобы наши дети, внуки и правнуки в будущем остались без пенсии.

«Поэтому надо властям брать на себя смелость сделать этот шаг, а людям — помогать правительству и президенту России, нормально и спокойно обсуждать детали, вносить корректировки, если необходимо. При обсуждении повышения пенсионного возраста надо учитывать интересы государства, работодателей и самих граждан РФ и, объединив усилия, двигаться вперёд, потому что в будущем будет хуже. На годы продлевать эту назревшую проблему нельзя», — высказал свое мнение Алушкин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»