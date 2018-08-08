Москва, 8 августа, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Граждане России стали больше откладывать денег на будущее. При этом предпочитают хранить свои сбережения не на банковских вкладах, а наличными. Согласно данным Росстата, только за первые шесть месяцев 2018 года накопления россиян увеличились на 1,5 трлн рублей, что на 150 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года, достигнув 32,3 трлн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Граждане РФ стали меньше денег хранить в валюте и больше в рублях

Вклады на депозитах кредитных организаций сократились с 67,1% в 2017 году до 66,6% (21,5 трлн) от общего объема накоплений. В наличных россияне теперь держат 17,9% (5,7 трлн) своих сбережений вместо 17% годом ранее, пишут «Известия». Остальную часть денег предпочитают хранить в ценных бумагах.

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Большинство граждан России хранят сбережения в рублях

Добавим, что тратить деньги на большие покупки граждане РФ меньше не стали. Розничный товарооборот за первые три месяца 2018 года вырос на 2,4%, а во втором квартале — на 2,7%.

По оценкам экспертов, тенденция к одновременному увеличению накоплений и трат объясняется существенным ростом зарплат.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса ВЦИОМ, большинство жителей России (66%) предпочитают сберегать заработанные деньги. При этом почти половина граждан (48%) самым лучшим способом сбережения средств считает вклад в банке.