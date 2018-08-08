Оренбург, 8 августа, 2018, 09:42 — ИА Регнум. В Оренбурге с 7 августа введён режим повышенной готовности. Причиной для спецрежима стали жалобы населения на запах газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

В противогазе

По данным экологической службы Оренбургской области, в ночь на 7 августа горожане снова жаловались на зловоние. Замеры воздуха экологи делали в четырёх точках Оренбурга. Во всех результаты превысили ПДК сероводорода. Минимальное превышение составило 1,3 раза, максимальное — 15 раз.

В Росприроднадзоре по региону утром 7 августа комментарий по поводу сложившейся ситуации получить не удалось. Руководитель ведомства работала вне кабинета как раз по вопросу относительно выбросов сероводорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге сложилась тревожная экологическая обстановка. С начала августа в ночное время состояние воздуха вызывает жалобы населения. В ночь на 3 августа, на 6 августа, а также на 7 августа жалобы оказались не беспочвенными, что подтверждает анализ проб воздуха. Во всех случаях зафиксированы зашкаливающие показатели концентрации сероводорода.

Ранее под подозрением в качестве источника загрязнения оказался «Оренбург Водоканал». Однако специалисты организации опровергли это предположение, заявив, что на предприятии технологически выбросы невозможны. В экологической службе подчеркнули, что в безветренную погоду причиной высокой концентрации сероводорода могут стать как стационарные источники, так и скопления выбросов от машин и железнодорожных цистерн.

Ситуация в Оренбурге с загрязнением воздуха сероводородом взята на контроль правительством региона. Замеры воздуха производятся регулярно.

В настоящее время в Доме советов проходит межведомственное совещание, где обсуждается сложившаяся ситуация и возможные источники выброса.

Стоит отметить, что при систематическом выбросе сероводорода возможна интоксикация организма человека. Сероводород поражает нервную и кроветворную системы, костный мозг. Регулярное воздействие сероводорода нарушает функциональность всех органов. При сильном отравлении возможен летальный исход.