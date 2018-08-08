Ярославль, 8 августа, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Как сообщили источники ИА REGNUM, департамент городского хозяйства мэрии Ярославля может возглавить Сергей Тальянов, который покинул пост заместителя председателя правительства Ивановской области.

Мэрия Ярославля

Сергей Тальянов уволилился по собственному желанию. Он занимал должность заместителя председателя правительства Ивановской области, руководителя комплекса развития инфраструктуры, начальника департамента ЖКХ. Как предположили некоторые СМИ, Тальянов переходит на работу в Москву, в Минстрой.

Однако, по данным ИА REGNUM, в ближайшие дни он может возглавить департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. Напомним, в мэрии с 7 августа появилась новая должность — заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Ранее аналогичная должность называлась «заместитель мэра — директор департамента городского хозяйства». Ее занимает Михаил Кузнецов. Теперь должности директора департамента и курирующего заместителя разделяются.

Вероятно, Кузнецов останется заммэра, а департамент городского хозяйства возглавит другой человек. Предполагалось, что им станет замдиректора департамента Наталья Шетнева, которая сейчас исполняет обязанности директора, однако, скорее всего, это будет «варяг».