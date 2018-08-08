Астрахань, 8 августа, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Прокуратура проверит работу одного из астраханских детских садов после того, как в сети появились сообщения о связывании детей пеленками. Об этом 8 августа сообщает телекомпания «Звезда».

George Hodan Детские руки. Решетка

Речь идет о частном детском учреждении. Видео, запечатлевшее обмотанных простынями маленьких детей, и рассказы родителей опубликовал в соцсетях один из местных блогеров.

«Они лежали в детских кроватках по двое. «Валетом». Дети были связаны пелёнками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину», — говорится в сообщении блогера.

Администрация детского сада заявляет о происках конкурентов. По словам представителей учреждения, с детьми работают квалифицированные воспитатели, при этом никто малышей не связывает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЧП произошло в одном из детских садов Омска. Шестилетний мальчик ушел с прогулки, самостоятельно сел в маршрутку и поехал домой.

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