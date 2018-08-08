Каракас, 8 августа, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес назвал покушение на президента страны Николаса Мадуро постановкой, организованной с целью преследования и осуждения политических оппонентов главы республики.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Николас Мадуро, никто ни в стране, ни в мире не верит в этот фарс с атакой. Мы все знаем, что это постановка, организованная для того, чтобы преследовать и осуждать тех, кто выступает против вашей диктатуры. Вы похоронили Конституцию», — написал Борхес в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, покушение на Николаса Мадуро было совершено 4 августа в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Во время речи главы государства взорвался беспилотник, начинённый взрывчаткой. Охрана закрыла собой президента и увела его с трибуны. Глава государства в результате инцидента не пострадал, однако ранения получили семь сотрудников силовых структур.

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