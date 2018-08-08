Москва, 8 августа, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В Госдуме предложили ввести штрафы за торговлю продукцией с повышенным содержанием нитратов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Винсент Ван Гог. Натюрморт с овощами и фруктами. 1884

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) настаивает на штрафе в 500 тыс. рублей для магазинов, торгующих овощами, ягодами и фруктами с повышенным содержанием нитратов.

Так как парламентарий разрабатывает соответствующие поправки в КоАП, он намерен заручиться поддержкой главе Роспотребнадзора Анны Поповой и направил письмо в ведомство для выяснения позиции.

Власов обеспокоен тем, что в РФ ввозятся товары с повышенным содержанием нитратов, а их употребление наносит непоправимый ущерб здоровью и приводит к развитию раковых заболеваний.

Ранее Роскачество опровергло миф о большом количестве продающихся арбузов, накачанных нитратами. Эксперты объясняли, что нитраты — это «витамин» роста и при созревании арбуз возьмет их столько, сколько необходимо, поэтому вероятность их обнаружения в мякоти спелого арбуза — очень низкая.