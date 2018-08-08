Улан-Удэ, 8 августа, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Проблема нехватки мест в детских садах Улан-Удэ (Бурятия) остаётся острой. Сегодня, 8 августа, стало известно, что родители Улан-Удэ требуют отправить в отставку председателя городского комитета по образованию Ульяну Афанасьеву.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Петиция с таким требованием, размещённая в сети интернет, адресована главе Бурятии Алексею Цыденову и президенту РФ Владимиру Путину. За два дня (на момент подготовки материала) её подписали порядка 80 человек.

«Афанасьева У. С. занимает должность с 2012 года. Однако за эти шесть лет так и не была разрешена проблема с детскими садами хотя бы для детей от трёх лет», — говорится в петиции, автором которой является житель Улан-Удэ Виктор Красиков.

Он также подчёркивает, что чиновница не пришла на согласованный митинг, который проводили 5 августа матери детей, не попавших в детсад, хотя приглашение Афанасьевой отправили.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 5 августа в столице Бурятии состоялся митинг «Недоступность детских садов в Улан-Удэ», в котором, по имеющимся данным, приняли участие несколько десятков человек. Акцию протеста организовали матери детей, не попавших в детские сады по достижении трёх лет.

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Между тем власти Бурятии признают, что в регионе существует проблема с детсадами. По информации пресс-службы правительства Бурятии, в актуальной очереди на получение дошкольного образования по состоянию на июнь 2018 года состоят более 12 тысяч детей.

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О сложившейся ситуации проинформированы и федеральные власти. В июне 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в кратчайшие сроки принять меры по ликвидации очередей в детсады и третьей смены в школах Бурятии.

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Однако как позже сообщил Цыденов на своей странице в соцсети, только на ликвидацию очередей в детсады региону необходимо не меньше 4 млрд рублей.

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