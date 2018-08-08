Ярославль, 8 августа, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери в начале марта 2018 года, Елена Скрипаль собирается приехать в Великобританию, чтобы встретиться со своим сыном.

Лондон. Англия

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Как рассказала племянница Скрипаля Виктория, документы на визу было решено подавать от имени бабушки, а она сама намерена ехать с ней в качестве сопровождающего, пишет ТАСС. При этом уверенности в том, что ей и в третий раз не откажут во въезде в страну, у Виктории нет.

Напомним, Виктория Скрипаль уже дважды пыталась получить британскую визу, чтобы отправиться в Великобританию и встретиться с родственниками. В апреле ей было отказано под надуманным предлогом. Повторный отказ во въезде в Соединенное Королевство женщина получила в мае 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, шпионивший в пользу Лондона, и его дочь Юлия 4 марта были госпитализированы без сознания в больницу в городе Солсбери в Великобритании. Власти королевства поспешили обвинить Москву в причастности к инциденту, заявив, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведённым в России. Никаких доказательств виновности РФ до сих пор официальный Лондон не предоставил. В Москве все обвинения отрицают.