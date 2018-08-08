Москва, 8 августа, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Москвичи и гости столицы с начала текущего велосезона совершили уже 2,5 млн поездок на городских велосипедах. Об этом сообщили 8 августа в пресс-службе правительства Москвы.

Велопрокат. Москва

Отмечается, что за три месяца работы велопроката уже превышен показатель прошлого велосезона: за период с апреля по ноябрь 2017 года велосипеды в аренду в Москве брали 2,4 миллиона раз.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов связывает данный показатель с увеличением числа станций аренды велосипедов.

По его словам, новые пункты проката открываются возле станций Московского метрополитена и Московского центрального кольца, вблизи парков, а также в спальных районах столицы.

Напомним, уже шестой по счёту сезон велопроката в Москве открылся в этом году 26 апреля. Для аренды доступны в обще сложности более четырех тысяч велосипедов на 430 станциях.