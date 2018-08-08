Вашингтон, 8 августа, 2018, 08:51 — ИА Регнум. В штате Флорида (США) правоохранители задержали последнего из четырёх обвиняемых в убийстве Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как исполнитель музыки стиля рэп XXXTentacion. Об этом пишет портал TMZ.

Victor Арест

Отмечается, что 20-летний обвиняемый Трэйвон Ньюсом был арестован в округе Бровард. Ему предъявлены обвинения в убийстве и вооружённом ограблении. По мнению полицейских, Ньюсом — один из зачинщиков убийства рэпера.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Майами (штат Флорида, США) был застрелен 20-летний рэпер XXXTentacion. Исполнитель был доставлен в больницу с тяжёлым ранением, но спасти его жизнь врачам не удалось. Обвиняемыми по делу об убийстве и ограблении проходят четыре человека в возрасте 20−24 лет.

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