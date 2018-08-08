Новосибирск, 8 августа, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло уверен, что 9 сентября выборы во всех регионах округа будут конкурентными и открытыми. Об этом он сказал во время координационного совещания по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Меняйло отметил, что хотя выборы организуют и проводят избирательные комиссии, но органы власти также активно должны быть включены в эту работу, и их основная задача оказать максимальную, в пределах собственных компетенций, помощь избиркомам.

«В ходе выборов соблюдение закона организаторами и участниками избирательного процесса — важнейшее условие политической и юридической легитимности волеизъявления граждан, — сказал полпред. — Использование наработанного в ходе федеральной кампании опыта позволит нам выполнить поставленную задачу — провести законные, конкурентные и открытые выборы, результаты которых ни у кого не вызовут сомнений».

9 сентября 2018 года на территории регионов Сибирского федерального округа пройдёт почти третья часть выборов, объявленных в субъектах страны и их административных центрах. Жителям Сибири предстоит избрать высших должностных лиц шести регионов, депутатов органов законодательной власти пяти регионов, мэров городов Абакана и Томска, а также депутатов городских советов Кызыла, Абакана и Красноярска.

На местном уровне сейчас проходит более 800 избирательных кампаний.

Например, в Новосибирской и Кемеровской областях завершился этап регистрации кандидатов на выборы губернатора этих регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общественная палата РФ в ходе предстоящего единого дня голосования 9 сентября намерена полностью задействовать «золотой фонд общественных наблюдателей».

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