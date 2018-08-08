Москва, 8 августа, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Верховный суд РФ оставил без удовлетворения иск российской авиакомпании «Победа» к Министерству транспорта РФ о запрещении бесплатного провоза в салоне самолёта дамских сумок, портфелей, портпледов с костюмом, букетов цветов, верхней одежды и рюкзаков. Об этом пишут «Ведомости».

Anna Zvereva Boeing 737-8LJ авиакомпании «Победа»

Отмечается, что лоукостер требовал отменить пункт федеральных авиационных правил, касающихся перевозки в салоне воздушного судна, помимо ручной клади, дамских сумок, портфелей, портпледов, букетов, верхней одежды и рюкзаков.

По мнению юристов авиакомпании, данный пункт накладывает на перевозчиков неограниченные обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Санкт-Петербурге за непредоставление документов о динамике цен в антимонопольный орган авиакомпания «Победа» была оштрафована на 450 тыс. рублей.

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