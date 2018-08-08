Челябинск, 8 августа, 2018, 08:32 — ИА Регнум. В Челябинской области разгорается скандал. 14-летнюю воспитанницу одного из детских домов могут не включить в очередь на получение жилья, положенного сиротам, и тогда ей придётся жить в разваливающемся доме, пишут местные СМИ.

Корзухин Алексей. Девочка. 1877

Как сообщает издание 74.ru, дом принадлежит её родителям и пустует уже примерно десять лет. Здание разрушается. В нём часто ночуют бродяги. Нет ни отопления, ни электричества, ни других благ, а крыша протекает. При этом девочка официально зарегистрирована по этому адресу. И власти якобы признали дом пригодным для жилья.

В центре «Аистёнок» журналистам не смогли прокомментировать ситуацию. Зато отреагировали в областном министерстве социальных отношений. Вопрос находится на контроле министерства, и против воли девочки вселять её в развалюху не будут, пообещали чиновники, пишет издание LentaChel.Ru.

Прокуратура также обеспокоилась возможным нарушением прав сироты. Надзорное ведомство начало проверку.

Отметим, подобные случаи, когда старый дом чиновники признают пригодным для жилья и пытаются вселить туда сирот, на Урале встречаются. В городе Верх-Нейвинске Свердловской области несколько лет назад в такой ситуации оказался ребёнок-инвалид. Чиновники посчитали, что он вполне сможет жить в доме-развалюхе, доставшемся от родителей. Лишь через несколько лет, весной 2014 года, его, наконец, поставили в очередь на получение жилья.