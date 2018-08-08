Челябинск, 8 августа, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Самый высокий показатель преступности в Уральском федеральном округе зафиксирован в Челябинской области. Второе место по числу совершённых преступлений на Урале занимает Свердловская, третье — Тюменская область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия Криминал

Согласно данным Росстата, за первое полугодие 2018 года в России было совершено около миллиона преступлений (992 тыс. 966), что менее показателя за аналогичный период 2017 года на 3,6%. В Уральском федеральном округе преступность снизилась на 5%. Снижение произошло за счёт улучшения криминогенной обстановки в Югре, где зафиксировано с января по июнь 2018 года 10 тыс. 353 преступления, что менее показателя за аналогичный период 2017 года на 10,8%. На Ямале число криминальных деяний понизилось на 6,9% и составило 4 тыс. 053 случая. В Курганской области число «уголовок» снизилось на 3,5%, составив 8 тыс. 741 случай.

В целом даже в самых криминальных Челябинской (31 тыс. 621 преступлений), Свердловской (27 тыс. 311) и Тюменской (12 тыс. 588) областях Урала число уголовно наказуемых деяний снизилось.

Если сравнивать с другими регионами России, то Урал — не самый криминальный край. Однако Челябинская область находится на четвёртой строчке криминального рейтинга после Москвы (71,1 тыс. преступлений за полгода), Московской области (40,7 тыс.) и Краснодарского края (33,9 тыс.).