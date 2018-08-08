Челябинск, 8 августа, 2018, 08:01 — ИА Регнум. В Челябинскую область из Казахстана не пустили 22 тонны арбузов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Арбуз

Арбузы пытались доставить в Курган и Челябинск. Однако на пункте пропуска через границу сотрудники Россельхознадзора выявили, что сертификаты на эту продукцию ранее уже использовались и теперь по ним товар пытаются провезти повторно.

В итоге водителей оштрафовали, а машины отправили назад, в Казахстан.