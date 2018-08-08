Посёлок городского типа Алексеевское, Татарстан, 8 августа, 2018, 07:57 — ИА Регнум. В Татарии после обнаружения в одном из частных домов деревни Горка Алексеевского района тела девятилетней девочки возбудили два уголовных дела — в отношении опекуна по статье убийство, а в отношении социальных работников по факту халатности. Следователи выяснили, что перед смертью ребёнка жестоко избили ногами. Обвинение предъявлено опекуну — 39-летнему фермеру Роману Г., в семье которого, помимо убитого приёмного ребёнка, было ещё пятеро детей. Решается вопрос об избрании меры пресечения, следствие настаивает на аресте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Татарии.

juliezkoven0 Девочка

Тело девочки было обнаружено 4 августа 2018 года, на нём были не только множественные ушибы, но и термические ожоги.

Следствие считает, что за несколько дней до этого опекун ногами избил малолетнего ребёнка, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная в результате этого. Причины появления ожогов выясняются, но есть версия, что девочку обварили кипятком. При этом в медучреждения опекуны не обращались, «пытались лечить ее самостоятельно».

Девочка была взята под опеку многодетной семьи в 2015 году. Вместе с ней к новым «родителям» попали и брат с сестрой. Всего в семье было шестеро детей в возрасте от семи до 18 лет.

«Следствие располагает информацией о том, что дети систематически подвергались унижениям со стороны приемных родителей, выполняли работы в крестьянско-фермерском хозяйстве «Григорьев», возглавляемом обвиняемым», — отметили в пресс-службу СУ СК РФ по РТ.

К моменту предъявления обвинения все дети из семьи изъяты и направлены в социальный приют в районном центре, по уголовным делам проводятся следственные действия, опрашиваются очевидцы. Также будет дана оценка поведению матери семейства.

В отношении пока еще неустановленных социальных работников, которые не осуществляли должный контроль за условиями проживания погибшего ребенка в приемной семье, возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Это трагедия вызвала шок среди односельчан. В комментариях казанским СМИ они говорят, что «семья хорошая», «ничего такого не слышно». При этом односельчане отмечали скрытный образ жизни семьи и что детей «никто почти не видел».

Отметим, в деревне, где проживал погибший ребёнок, всего около 200 жителей.