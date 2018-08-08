Ливерпуль, Великобритания, 8 августа, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Болельщики «Ливерпуля» встретили аплодисментами вратаря Лориса Кариуса, который неудачно провёл финальный матч Лиги чемпионов. Видео размещено на странице болельщиков клуба This Is Anfield в «Твиттере».

Антон Зайцев Лорис Кариус

Кариус вышел на замену во втором тайме товарищеского матча с «Торино» вместо бразильца Алисона Бекера, который перешёл в клуб в летнее межсезонье.

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Болельщики поприветствовали Кариуса аплодисментами. По словам главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, они показали себя с лучшей стороны.

https://twitter.com/thisisanfield/status/1026921128621748224

Напомним, 26 мая во время финального матча Лиги чемпионов вратарь Лорис Кариус допустил две грубейшие ошибки, которые привели к голам в ворота «Ливерпуля», благодаря которым победил «Реал» со счётом 3:1.

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