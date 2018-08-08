Киев, 8 августа, 2018, 07:53 — ИА Регнум. До конца 2018 года Украина обустроит контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с российским Крымом, заявил первый заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц ЮсуфКуркчи, сообщает 8 августа «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

По его словам, в 2018 году правительство Украины выделило на обустройство двух КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» почти 106 млн гривен ($3,92 млн). Средства были выделены из резервного фонда государственного бюджета Украины.

Напомним, за первые полгода 2018 года граждане Украины границу с российским Крымом пересекли 519 тыс. раз. При этом госпогранслужба Украины заявляет, что количество пересечений российско-украинской границы в Крыму сокращается.