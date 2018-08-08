Мурманск, 8 августа, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Отношение к повышению пенсионного возраста не совсем положительное, потому что, когда говорят о повышении возраста с точки зрения экономической целесообразности, с учетом всех демографических факторов, но при этом оно не является комплексным решением, которое включает в себя целый комплекс аспектов, связанных со сложной ситуацией в экономике России, то это носит однобокий и перекошенный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM ректор Мурманского государственного технического университета, профессор, доктор экономических наук Сергей Агарков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

По его мнению, в этом случае у людей возникает чувство социальной несправедливости, что в очередной раз за счет народа решаются экономические вопросы. К той же проблеме относится и дифференцированная шкала налогообложения на фонд оплаты труда, то есть те аспекты, которые в целом затрагивают экономическую проблематику, чтобы сделать экономику конкурентоспособной — это и производительность труда, она в России кратно отстает от экономически развитых стран, которые ставят российским гражданам в пример, это и проблематика доживания по сравнению с развитыми странами и т. д.

«Поэтому, если предложение правительства РФ — это комплексная программа, то её и нужно выдавать как комплексную программу развития пенсионной системы, а не как решение, оторванное от всех остальных, называемое повышение пенсионного возраста. По сути это просто выдернуто из контекста проблем, которые на сегодняшний день существуют в стране. Преобразования в пенсионной системе России требуют большой дискуссии, она ведется в обществе. Думаю, что последнее слово будет за президентом РФ Владимиром Путинным, и какой-то компромисс будут найден», — высказал свое мнение Агарков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»