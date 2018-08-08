Ницца, Франция, 8 августа, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Во время своего отпуска в Форт-Брегансоне президент Франции Эммануэль Макрон остановился на несколько минут пообщаться с обычными жителями, сообщает Europe1.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

Спустя четыре дня пребывания в летней резиденции в Форт-Брегансоне Эммануэль Макрон решил выйти в люди во вторник вечером, 7 августа. Глава государства поприветствовал несколько десятков человек, которые в тот момент гуляли по дороге, ведущей в знаменитое здание резиденции.

В частности, президент провел некоторое время со своим «самым молодым поклонником», шестилетним Максимом, который внимательно следил за последней президентской кампанией, а сейчас отдыхает со своими родителями в Борм-ле-Мимоза, недалеко от Форт-Брегансона.

Кто-то из толпы спросил президента, чем он планирует заниматься во время отпуска. Эммануэль Макрон ответил, что собирается «читать и гулять». «Буду читать, пойду на прогулку, всё как у всех», — прокомментировал президент Франции.