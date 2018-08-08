Луганск, 8 августа, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Четыре раза обстреляли ВСУ Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 7 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие. Минские соглашения

Согласно сообщению, ВСУ впервые за долгое время использовали артиллерийские орудия калибра 122 мм. Также применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Под обстрел попали пгт Фрунзе, села Лозовое и Калиновка.

Сутками ранее ВСУ дважды обстреляли села Сокольники и Лозовое из гранатометов.

Напомним, применение минометов и артиллерийский орудий в Донбассе запрещено Минскими соглашениями, как и любые обстрелы. Тем не менее украинские войска продолжают обстреливать республики.