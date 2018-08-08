Монреаль, Канада, 8 августа, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Мария Шарапова сыграют между собой во втором круге турнира в Монреале.

Теннис

В первом круге Касаткина обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Шарапова, в свою очередь, разгромила Сесил Каратанчеву из Болгарии со счётом 6:1, 6:2.

Отметим, что ранее Касаткина и Шарапова ни разу не играли друг против друга.

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