Каракас, 8 августа, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал имена людей, ответственных за неудачное покушение на его жизнь, сообщает агентство Prensa Latina.

Eneas De Troya Николас Мадуро

Выступая 7 августа во дворце Мирафлорес, Мадуро продемонстрировал аудиовизуальные материалы, предоставленные органами безопасности. На записях задержанный отставной военный называет имена вдохновителей покушения — это проживающие в Колумбии оппозиционеры Хулио Борхес и Хуан Рекесенс, последний уже находится в руках правосудия.

По словам президента, в покушении участвовали 11 человек, в том числе военные в отставке. Атаку планировали находящийся в США Осман Дельгадо и проживающий на территории Колумбии Райдер Руссо. Мадуро пообещал в последующие дни предоставить детальные подробности расследования.

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