Москва, 8 августа, 2018, 07:17 — ИА Регнум. То, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является виновником вооруженного конфликта в Южной Осетии, ранее признала бывший глава госдепартамента США Кондолиза Райс. Это произошло в 2008 г. во время конфликта в Южной Осетии. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью газете «Коммерсантъ».

Михаил Саакашвили

"Она (Кондолиза Райс) говорила, что американцы ни при чем, они не стоят за этой атакой, — сказал Иванов. — Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны».

При этом спецпредставитель президента РФ добавил, что экс-глава госдепартамента США сделала данное признание «не в микрофон», а в частной беседе.

«Она (Кондолиза Райс) фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — отметил Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска вторглись на территорию Южной Осетии. После пяти дней боевых действий грузинские военные были вытеснены с территории республики.