Тяньцзинь, Китай, 8 августа, 2018, 06:57 — ИА Регнум. Бывший вице-мэр города центрального подчинения Тяньцзинь привлечен к ответственности за дисциплинарные нарушения и нецелевое использование властных полномочий, сообщили в антикоррупционном ведомстве, передает 7 августа агентство Синьхуа.

Гольф

Чэнь Чжифэн множество раз нарушал нормы бережливости и умеренности, играя в гольф даже во время 18-го съезда Компартии Китая в конце 2012 года, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (CCDI). Чэня наказали, понизив в должности с конфискацией незаслуженных накоплений, а также дали два года испытательного срока на исправление. Если он не одумается, его ждет исключение из партии.

Напомним, что в конце 2012 года Компартия Китая ввела восемь правил бережливости и скромности для своих членов в рамках борьбы с коррупцией и расточительством, которые к тому моменту уже процветали в партийных рядах. С тех пор определенный стиль жизни вроде игры в гольф, членства в различных элитных клубах и организации роскошных банкетов стал порицаем.