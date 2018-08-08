Красноярск, 8 августа, 2018, 06:01 — ИА Регнум. В Красноярском крае 8 августа действуют 64 лесных пожара на общей площади 469,3 тыс. га, в том числе в зоне контроля — 40 возгораний на площади 461,87 тыс. га (в Эвенкийском, Енисейском, Северо-Енисейском районах).

Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, за прошедшие сутки потушено 11 лесных пожаров на общей площади 172,1 га, в том числе четыре возгорания в зоне контроля. В тушении были задействованы более 480 человек, более 40 единиц техники, 18 воздушных судов.

Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем, заверили в минлесхозе, добавив, что населённым пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.

С 22 июня в лесах региона действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

Напомним, власти имеют право не тушить пожары, действующие в зоне контроля. Соответствующее решение о нетушении принимает краевая комиссия по ЧС, если сочтёт, что возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики. Ещё одна причина — затраты на тушение превысят вред, который может быть причинён этими пожарами.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 7 августа в Красноярском крае действовал 71 лесной пожар на общей площади 469,3 тыс. га.