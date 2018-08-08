Нью-Йорк, США, 8 августа, 2018, 05:45 — ИА Регнум. В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке совершил экстренную посадку пассажирский самолет рейса 4697 авиакомпании United Flight, ранее следовавший по маршруту Вашингтон — Провиденс, сообщает Pix11 со ссылкой на представителей аэропорта.

Самолёт

Сообщается, что после экстренной посадки трем пассажирам понадобилась медицинская помощь. Причиной экстренной посадки называют задымление в кабине пилота. После приземления спасательные службы эвакуировали людей из самолета в здание терминала.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа авиарейс BA233 авиакомпании British Airways следовавший по маршруту Лондон — Москва, в небе над Прибалтикой развернулся и вернулся в аэропорт вылета, несмотря на остававшийся час полета до Москвы. После возвращения пассажиров пересадили на другой самолет.