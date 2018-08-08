Кострома, 8 августа, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Заявление о пропаже автомобиля, поданное жителем Костромы, отбывающим сейчас наказание за убийство, не удовлетворено Димитровским районным судом, сообщает Kostroma.today.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Неудача

Судебное решение по иску жителя Костромы в связи с пропажей его автомобиля «Нива» вынесено 7 августа. Иск о пропаже автомобиля костромич подал еще в августе 2015 года.

Расследование продолжалось три года, причем с результатом не в пользу истца. Оказалось, что он сам продал свою «Ниву», передав два комплекта ключей и подлинник техпаспорта покупателю.

Следствие предполагает, что костромич решил продать машину после инцидента с медицинским освидетельствованием трехлетней давности. Временно лишившись права водить машину, он решил избавиться от нее, причем, как отмечает издание, продажу он совершил в нетрезвом состоянии и в результате счел свой автомобиль пропавшим.

Позже костромич стал фигурантом дела об убийстве и был осужден на реальный срок в колонии, где и находится в настоящее время. Издание отмечает, что он, вероятно, обратился в суд, чтобы скоротать время. В итоге ни машины, ни денег костромичу отсудить не удалось.