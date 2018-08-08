Москва, 8 августа, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Инициатором войны в августе 2008 года выступал президент Грузии Михаил Саакашвили, который нарушил все данные им обещания и «сорвался с поводка», заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «Коммерсанту».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Иванов подчеркнул, что сама госсекретарь США Кондолиза Райс призналась, что это была личная инициатива Саакашвили.

«Она говорила, что американцы ни при чём, они не стоят за этой атакой. Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны… В частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — заявил он.

Также, по словам Иванова, в 2007 году Кондолиза Райс уверяла его, что Саакашвили никогда не перейдет «красную черту» и не решится на военную агрессию.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в начале своего президентского срока Михаил Саакашвили выражал желание дружить с Россией и способствовать сближению народов, проживавших на территории бывшей Грузинской ССР, но потом прервал все контакты и решился на военную авантюру.