Якутск, 8 августа, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Консервированная «Сайра», сделанная в Санкт-Петербурге ООО «Производственная компания Пищевик», снята с продажи в Якутии. Такое решение приняла главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

SpecialAdviser Рыбные консервы

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Причиной запрета стала госпитализация с признаками отравления десяти жителей Усть-Алданского района. Причиной возникновения массовой заболеваемости Игнатьева назвала рыбные консервы.

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны будут прекратить продавать консервированную сайру санкт-петербургского производителя до особого распоряжения. Предупредить население Якутии об опасных консервах поручено главам муниципалитетов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в больницу Усть-Алданского района с признаками отравления были госпитализированы 10 человек, в том числе трое детей. Все заболевшие употребляли в пищу консервы. Прокуратура начала проверку.