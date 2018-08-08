Вашингтон, 8 августа, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Другие страны, помимо России, могли вмешиваться в выборы президента США в 2016 году, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает пресс-служба ведомства.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

«Мы все знаем, что произошло в 2016 году, когда русские, а может быть, и другие, но русские уж точно, пытались оказать влияние и подстроить результаты выборного процесса», — заявил он.

Мэттис также заявил, что его ведомство готово оказывать всяческую поддержку спецслужбам и правоохранительным органам, чтобы не допустить российского и иного вмешательства в досрочные выборы в Конгресс США.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа власти Великобритании, вслед за США, задумались о создании специальной комиссии по расследованию якобы вмешательства России во внутренние дела Соединенного Королевства. Сообщается, что британские парламентарии воодушевились примером спецпрокурора Роберта Мюллера и изучают вопрос вероятного вмешательства России в референдум по выходу Великобритании из состава ЕС.