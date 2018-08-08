Нижний Новгород, 8 августа, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области потребовала признать банкротом застройщика — ООО «АСК», которое на сегодня возводит 16-этажный дом на улице Мельникова, 26а в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Иск подан в Арбитражный суд региона, но пока к производству не принят и дата рассмотрения обоснованности претензий госоргана не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Иск от инспекции поступил 6 августа 2018 года, сумма претензий — 32 224 297,61 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было создано 14 июня 2007 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Гендиректор — Борис Мамаев, ранее он выступал соучредителем пяти компаний, из которых четыре являются действующими. Среди них — ТСЖ «Дом на Белинке», строительное ООО «АСК-Строй» и ООО «Омега». Единственным владельцем ООО «АСК» выступает Наталья Мамаева, она также является соучредителем ООО «Союзтехэнерго НН». В исковом заявлении инспекции указано, что должник — ООО «АСК» ликвидируемая компания, но в базе юрлиц этих данных нет, компания считается действующей.

Компания была застройщиком жилого дома с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенного на проспекте Гагарина в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Примечательно, что инвестиционный совет от 17 декабря 2008 года посчитал невозможным строительство этого жилого дома. Хотя в августе 2008 года по итогам аукциона с компанией был заключён договор аренды на земельный участок общей площадью 1 196 кв. м под жилой дом по этому адресу. Позднее проект на 90 квартир был согласован. Для строительства трансформаторной подстанции компания получила в аренду по договору от 29 ноября 2010 года дополнительный участок, второй стороной выступало министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области. Срок аренды заканчивался 5 октября 2012 года, долг по арендным платежам с компании взыскивался по суду.

На сайте ООО отмечается, что в группу компаний «АСК» входят «ООО «АСК» — инвестиционно-строительная компания, реализовавшая за свою историю несколько крупных инвестиционных проектов; ООО «АСК-Строй» — строительная компания, выполняющая функции генподрядчика; ООО «АСК-Авто» — оказание услуг по аренде спецтехники структурам холдинга и сторонним организациям».

На сегодня ООО «АСК» выступает заказчиком-застройщиком жилого дома на улице Мельникова, 26а в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, разрешение по строительству которого продлено до 1 декабря 2018 года.