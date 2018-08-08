Вашингтон, 8 августа, 2018, 04:37 — ИА Регнум. США опубликовали список товаров из Китая, которые отныне облагаются 25-процентными пошлинами. Перечень обнародован на сайте аппарата торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Michael Mandiberg Made in China

Список содержит 279 наименований из 284, которые были предложены в первоначальном варианте 15 июня. Сообщается, что эти товары с 23 августа будут облагаться пошлинами в 25%, общая сумма этих пошлин составит $16 млрд.

В список попало большое количество синтетических и полимерных изделий, металлургическая продукция, паровые турбины, заводское оборудование и другие товары.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Китай заявил о готовности ввести 25-процентные пошлины на импорт американского сжиженного природного газа (СПГ). При этом КНР является одним из главных покупателей американского СПГ: только в 2018 году Пекин приобрел порядка 1,1 млн тонн газа.