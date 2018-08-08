Нью-Йорк, США, 8 августа, 2018, 03:02 — ИА Регнум. О быстро распространяющихся антикитайских граффити в бруклинском Чайна-тауне в Нью-Йорке сообщают представители различных сообществ города, передает 7 августа агентство Синьхуа.

Patrick Kwan В нью-йоркском Чайна-тауне

«Это попытка низвести отношения до уровня террора, это неприемлемо», — заявил президент бруклинского боро Эрик Адамс во время пресс-конференции, пообещав продолжить налаживать дружбу между китайцами и американцами.

Антикитайские граффити уже были обнаружены в нескольких местах и вызвали сильный гнев общественности, особенно китайской. Представители различных китайско-американских сообществ по всему городу приняли участие в пресс-конференции с призывами «остановите ненависть» и «ненависти здесь не место».

Представители местной китайской диаспоры утверждают, что за долгие годы жизни здесь, никогда не случалось ничего подобного, а, стало быть, это очень тревожный знак, грозящий обернуться бедой во взаимодействии между китайцами и американцами.

Напомним, что так называемые Чайна-тауны или Китайские кварталы представляют из себя район плотного заселения представителями китайских диаспор. В этих районах еще в XIX веке сложилась клановая иерархическая структура организации сообщества. Наиболее крупными китайскими кварталами в США являются Чайна-Таун в Сан-Франциско, в Манхэттене.