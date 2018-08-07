Москва, 8 августа, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Исполнитель роли главного героя фильма «Такси» Сэми Насери был, вероятно, в состоянии наркотического опьянения и вел себя неадекватно, заявил участник драки Олег, сообщает Telegram-канал Mash.

Цитата из к/ф «Такси 4». Реж. Жерар Кравчик. 2007. Франция Сэми Насери

По его словам, актер вел себя вызывающе, разговаривал на повышенных тонах, хамил персоналу и отказывался оплачивать счет. Насери также отпихнул администратора заведения во время разговора, после чего завязалась драка.

Олег также отметил, что основным зачинщиком безобразия был брат актера, который вел себя еще более неадекватно, чем кинозвезда. Вероятно, они оба находились в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, 5 августа французский актер Сами Насери был избит в московском караоке-баре. Одной из причин произошедшего называлась словесная перепалка из-за очереди к микрофону. По факту произошедшего было задержано три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, французский актер Сэми Насери был прооперирован в московском НИИ им. Гельмгольца. Ранее он обращался в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему оказали медпомощь, однако травма оказалась серьезней, чем предполагалось.