Пекин, 8 августа, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Специальная группа, собранная Госсоветом КНР, рассказала о результатах расследования касательно случая производством компанией Changchun Changsheng Life Sciences Limited дефектных вакцин против бешенства, передает 7 августа агентство Синьхуа.

Mil.ru Вакцинация

Как утверждает группа, люди, получившие прививки, для которых использовалась дефектная вакцина указанной выше компании, не нуждаются в повторной вакцинации. Медицинские учреждения, в свою очередь, должны предоставить бесплатные вакцины (от других производителей) тем, кто не закончил вакцинацию или попросил о повторной вакцинации.

Напомним, что все вакцины, произведенные компанией с апреля 2014 года, были отозваны с внутренних и зарубежных рынков по причине выявления осознанного несоблюдения компанией производственных технологий. Более того, производитель подделывал производственные архивы. Дело дошло до высшего руководства страны.

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