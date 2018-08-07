Тирасполь, 8 августа, 2018, 02:39 — ИА Регнум. В Приднестровье 8 августа пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии десятилетней давности. Как сообщили в пресс-службе МИД ПМР, об этом заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече с главой представительства Южной Осетии в Приднестровье Виталием Янковским, передает корреспондент ИА REGNUM. «В Приднестровье глубоко скорбят и соболезнуют братскому осетинскому народу», — сказал Игнатьев.

Mid.gospmr.org Встреча Виталия Игнатьева с Виталием Янковским

Президент ПМР Вадим Красносельский тоже встретился накануне памятной даты с главами официальных представительств Абхазии и Южной Осетии в Приднестровье. «Приднестровский народ не понаслышке знает, что значит стремление к независимости и что такое военная агрессия против мирного населения. Право на самоопределение и вы, и мы отстаивали с оружием в руках. Все мы знаем цену мира. Приднестровцы разделяют с вами боль потерь», — сказал он.

«Истории трёх республик переплетены. Участники встречи отметили схожесть судеб, общность интересов, значимость российского участия. Особо остановились на том, сколь велик вклад российского солдата в дело сохранения мира», — пишет государственное ИА «Новости Приднестровья».

Вспоминая события 10-летней давности, собеседники отмечали, что российская миротворческая база приняла на себя первый удар и затем вытеснила грузинского агрессора с югоосетинской земли. Не осталось без внимания и нынешнее давление на миротворцев России, которых пытаются любыми способами вывести из Приднестровья.

Глава представительства Южной Осетии в ПМР Виталий Янковский выразил благодарность, отметив, что приднестровцы находятся рядом как в трудные минуты, так и в моменты радости. Дипломат напомнил о четырёх добровольческих аварийно-спасательных отрядах, прибывших в 2008 году в Южную Осетию из Приднестровья. Около сотни специалистов разных направлений восстанавливали разрушенный Цхинвал.

Как сообщало ИА REGNUM, в канун даты, связанной с грузинской агрессией против Южной Осетии, МИД Молдавии заявил о «солидарности» с Грузией и о «решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности» этой страны. В молдавском МИД события августа 2008 года называют «военной агрессией против Грузии» и «серьезным нарушением основополагающих принципов международного права».