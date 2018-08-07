Лондон, 8 августа, 2018, 02:20 — ИА Регнум. Действия британских властей продолжают демонстрировать их истинные намерения — сокращение российского дипломатического присутствия в стране, заявил представитель посольства РФ в Лондоне.

Британский флаг

Отвечая на вопрос о выдаче виз сотрудникам российских загранучреждений, дипломат ответил, что положение дипломатов РФ в Британии заметно осложнилось после выдворения ряда их коллег в марте 2018 года.

«Настрой британской стороны на сокращение российского дипломатического присутствия никуда не делся», — отметил представитель посольства.

На вопрос «Как обстоят дела с выдачей виз сотрудникам?» представитель дипведомства отметил, что Лондон использует для давления на Россию визовые ограничения: оформление виз новым сотрудникам (которые должны заменить выдворенных в марте) целенаправленно затягивается.

«С начала года британскими властями фактически заблокировано обновление состава российского посольства, визы не могут получить ни дипломаты, ни технические сотрудники», — отметил дипломат.

Напомним, очередной, инициированный Западом дипломатический скандал разразился в марте 2018 года. Из США, а также из Британии и ряда других стран были массово высланы российские дипломаты. Поводом стало сфабрикованное в Лондоне так называемое дело Скрипаля, к которому якобы были причастны сотрудники российского дипведомства.