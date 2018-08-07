Таллин, 8 августа, 2018, 01:39 — ИА Регнум. Пилотов ВВС Испании отстранили от полетов над Прибалтикой после нечаянно выпущенной боевой ракеты в воздушном пространстве над Эстонией, заявил глава минобороны Эстонии Юрий Луйк, сообщает Postimees.

Бумажный самолётик

«До прояснения обстоятельств произошедшего испанские истребители отстранены от полетов. Вместо них полеты будут осуществлять ВВС Португалии», — заявил он.

Также Луйк назвал произошедшее очень горьким и редким инцидентом. При этом он заявил, что главное в случившейся ситуации — обеспечение безопасности Эстонии.

Ранее истребитель ВВС Испании, патрулируя воздушное пространство над Эстонией, по ошибке выпустил боевую ракету. В данный момент боеприпас разыскивают, имеется вероятность его падения на землю. В таком случае местных жителей попросили не трогать ракету до приезда саперов.

Как сообщало ИА REGNUM, российский сенатор Алексей Пушков в ироничной манере прокомментировал случившийся инцидент в небе над Прибалтикой, заявив, что отныне Эстония будет знать, что ракеты прилетают не из России, а от союзников Таллина по НАТО.