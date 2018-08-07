Вашингтон, 8 августа, 2018, 01:30 — ИА Регнум. К угрозам со стороны России США готовы, более того, все знают, что Штаты в военном отношении доминируют на мировой арене, заявил генерал Джон Хайтен, глава стратегического командования американских вооруженных сил, передает телекомпания CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

По словам военного, США могут «доминировать и реагировать на любую угрозу». Способность к сдерживанию вражеских намерений, в том числе со стороны России, остается «несомненной», отметил американский генерал.

«Мы являемся доминирующей военной державой на планете в каждой области, и все это понимают», — сказал Хайтен.

Напомним, в США продолжают обсуждать презентацию нового российского оружия, которую в марте 2018 года провел президент РФ Владимир Путин. Одно из новшеств — гиперзвуковое оружие, созданное российским ВПК. С тех пор из Вашингтона продолжают звучать заверения о «небывалой военной мощи» США.