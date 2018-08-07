Москва, 8 августа, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Инцидент со случайным запуском ракеты испанскими ВВС во время полета над Эстонией иронично прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

Ejército del Aire Ministerio de Defensa España Истребитель Eurofightet Typhoon ВВС Испании

«Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а «защищающими» Эстонию самолетами НАТО», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1026922866762280960

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в воздушном пространстве Эстонии истребитель испанских ВВС Eurofightet Typhoon 2000 случайно произвел пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух». Сообщается, что ракета упала во время полета над южной частью Эстонии, сейчас ведется операция по поиску ракеты. Отмечается, что ракета могла упасть на землю, в таком случае местных жителей просят не трогать боеприпас.