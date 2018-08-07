Лондон, 7 августа, 2018, 23:40 — ИА Регнум. 7 августа на стадионе «Сити Граунд» в рамках 2-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Ноттингем Форест» и «Вест Бромвич Альбион». Поединок завершился со счетом 1:1.

Футбол

На 14-й минуте второго тайма центральный хавбэк национальной сборной Алжира Адлен Гедиура вывел хозяев вперед — 1:0. В конце матча Мэтт Филлипс вырвал очко для «дроздов», замкнув передачу Кирана Гиббса — 1:1.

Статистика матча («Ноттингем Форест"/"Вест Бромвич Альбион»)

Удары 17/8

Удары в створ 4/1

Владение 58%/42%

Фолы 11/9

По итогам этого игрового дня «Ноттингем Форест» поднялся на 10-е место с 2-мя очками. «Вест Бромвич» с одним очком идет на 17-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Ноттингем Форест»: Пантилимон, Фигейреду, Фокс, Осборн, Дариква, Гедиура, Колбэк, Карвалью, Лолли, Диаш, Граббан.

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Гиббс, Бартли, Адарабиойо, Хегази, Моррисон, Ливермор, Филлипс, Брант, Барнс, Родригес.

Главный арбитр матча: Даррен Ингланд.

Предупреждения: Бартли — 36, Колбэк — 54, Гедиура — 90+1.

Голы: Гедиура 59 — 1:0, Филлипс 87 — 1:1.