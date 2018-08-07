Вашингтон, 7 августа, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт оказывал услуги не только президенту Украины Януковичу, но и сменившему его Петру Порошенко, сообщила 7 августа газета The New York Times со ссылкой на бывшего помощника Манафорта Рика Гейтса.

Disney | ABC Television Group Пол Манафорт

По словам Гейтса, Манафорт сотрудничал с Порошенко на неоплачиваемой основе, но представитель администрации президента отрицает эту информацию.

Политтехнолог также заключил контракт с партией «Оппозиционный блок», созданной теми же олигархами, которые поддерживали Януковича.

Напомним, Пол Манафорт обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По свидетельству самого обвиняемого, он с 2010 по 2014 заработал $14 млн, но обвинение настаивает, что он заработал около $60 млн.

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