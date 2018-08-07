Вашингтон, 7 августа, 2018, 23:13 — ИА Регнум. США призывают Россию убрать свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии, заявила 7 августа журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Osinform.org Жилой дом подвергшийся артеллерийскому обстрелу. Цхинвал. 2008

По ее словам, войска должны быть отведены на те рубежи, которые они занимали до событий августа 2008 года.

«США призывают Россию отвести войска туда, где они находились до вторжения», — сказала Науэрт, забыв уточнив, чьё вторжение она имеет в виду.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 8 августа 2008 года регулярные войска Грузии, обученные инструкторами из США, напали на расположение российских миротворцев, устроили массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии Цхинвала, а затем атаковали полуразрушенный артобстрелом город.

В ответ на нападение на своих миротворцев Россия в течение пяти дней провела военную операцию по принуждению Грузии к миру, полностью освободив территорию Южной Осетии.

Напомним, Абхазия отделилась от Грузии еще в 1993 году, после ожесточенных боев с грузинскими вооруженными формированиями.

Российская Федерация 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.