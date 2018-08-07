Киев, 7 августа, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Поднимая тему российского вмешательства в выборы на Украине, президент страны Петр Порошенко пытается продемонстрировать контроль над ситуацией, втянуть в выборы Евросоюз, а также подавить оппозицию, заявил директор украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 7 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогноз

«Сейчас только ленивый не вмешивается в украинские выборы. И с любыми вмешательствами необходимо бороться. Но не РФ сегодня диктует Украине новый состав ЦИК или избирательный кодекс. Это должно также волновать всех патриотов. Но, как мне кажется, что Президента волнует как раз то, что ЕС/США не вмешаются в украинские выборы — тогда он практически обречен», — считает политолог.

Напомним, Петр Порошенко отдал поручение совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) готовиться к вмешательству России в президентские и парламентские выборы 2019 года.

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