Екатеринбург, 7 августа, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Содержание стадиона «Екатеринбург Арена» будет обходиться в меньшую сумму, чем стадионы в других городах, где к ЧМ-2018 были построены или реконструированы главные спортивные площадки. Об этом на совещании в мэрии Екатеринбурга заявил вице-мэр Сергей Тушин.

Стадион «Екатеринбург Арена»

Напомним. временные трибуны разберут в 2019 году. После этого, по словам Тушина, стадион сможет принимать 23 тыс. болельщиков. При этом его содержание будет обходиться в меньшую сумму, а сам стадион целиком удовлетворит все нужны региона и города в проведении спортивно-массовых мероприятий.

Напомним, другой вице-мэр, Алексей Белышев, отмечает, что временные трибуны разберут и затем соберут на других площадках. Добавим, четыре матча в рамках ЧМ-2018 Екатеринбург принял в июне.