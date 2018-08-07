Москва, 7 августа, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Пожар коллектора на западе Москвы ликвидирован, передает 7 августа корреспондент ИА REGNUM.

Олег Константинов ИА REGNUM Горение в подземном коллекторе ликвидировано

Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали горение на площади 60 кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подземный коллектор загорелся 7 августа в районе Большой Дорогомиловской улицы — рядом с Кутузовским проспектом.

Общая протяженность коллектора составляет 1,2 тыс. м, в которых проходят 15 силовых кабелей. В результате ЧП никто не пострадал.

Читайте подробнее: На западе Москвы загорелся подземный коллектор