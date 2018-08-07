Челябинск, 7 августа, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Министерство экологии Челябинской области ожидает внеплановая проверка. Её проведёт контрольно-счётная палата, пишут местные СМИ.

RobillardMichel Проверка

От подробностей в самом министерстве и в КСП пока воздерживаются. Известно лишь то, что проверку назначил губернатор Борис Дубровский.

Напомним, ранее в министерстве сменилась власть. В январе прежняя глава министерства Ирина Гладкова покинула этот пост. А в мае новым министром был назначен профессор Сергей Лихачёв.